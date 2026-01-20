Milei participará de la firma del Consejo de Paz impulsado por Trump

La Casa Rosada confirmó que el presidente, Javier Milei, asistirá el próximo jueves a la ceremonia de firma del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump, una iniciativa que busca reducir la influencia diplomática de la Organización de las Naciones Unidas, en una agenda marcada por el escenario de tensión entre Estados Unidos y las principales potencias europeas.

La presencia de Milei en ese acto se suma a una nutrida agenda de actividades vinculadas a la economía, las finanzas y las relaciones internacionales. El jefe de Estado disertará durante treinta minutos en el Foro Económico Mundial, donde expondrá su mirada sobre el tablero global, ratificará su alineamiento con Estados Unidos y hará un balance del programa de ajuste económico implementado en la Argentina.

El viaje presidencial se desarrolla en un contexto internacional complejo, atravesado por el debate geopolítico en torno a la intención de Trump de avanzar sobre Groenlandia por razones de seguridad nacional, una postura que fue rechazada por países como Francia, Reino Unido y Alemania. Ese trasfondo le da un marco particular a la participación argentina en el cónclave.

Milei llegó al Foro Económico de Davos acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La comitiva forma parte de una estrategia orientada a reforzar los vínculos con inversores extranjeros que operan en el país.

Dentro de la agenda oficial, el Presidente mantendrá un encuentro con Maurice Ostro, un emprendedor y filántropo británico vinculado al ex primer ministro Boris Johnson, reconocido por su trabajo ecuménico entre cristianos y judíos. La agenda interreligiosa de Ostro es un tema de interés para el mandatario argentino.

El miércoles será el día central de la gira, ya que Milei participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, una reunión de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings, orientada a fomentar alianzas y facilitar el diálogo entre naciones. En su visita a Davos en 2025, el Presidente ya había interactuado con este grupo de inversores.

“La bomba hiperinflacionaria que dejaron nuestros predecesores y la pésima reputación crediticia que arrastrábamos como país nos obligó a convertirnos en el mejor alumno de la clase en materia económica. La alternativa era entrar a una crisis económica y social sin precedentes en nuestra historia”, sostuvo Milei en esa oportunidad.

En esta nueva edición del Foro, el mandatario volverá a explicar cómo funcionó el plan de ajuste que permitió llevar la inflación de 2025 a su nivel más bajo en ocho años, y reiterará las ventajas que, según su visión, ofrece el programa económico argentino para la inversión extranjera, con especial énfasis en los sectores de energía y minería.