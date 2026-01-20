Precios: llenar el changuito en el interior bonaerense cuesta unos $800.000

La compra mensual de alimentos y bebidas para una familia deen diciembre se ubicó a $803.800 en el interior de la, un 3,5% más que un mes atrás, lo que lo pone por encima de la inflación del Indec. Y en el ranking del país hay 19 distritos provincias donde llenar el changuito cuesta más caro.

Así lo refleja un informe de la consultora Analytica, que expuso las diferencias en los precios de los carritos de compras promedio de cada región del país para una familia de clase media compuesta por dos adultos y dos menores. El nivel salarial y la presión impositiva resultan factores determinantes para explicar la diferencia de precios entre jurisdicciones.

Por eso, la variación de la canasta de alimentos y bebidas creció entre 1,3% (Formosa) y 3,9% (San Juan). Mientras que la suba en el interior provincial fue de 3,5% (lo que coloca a la región en el tercer lugar), en el conurbano la variación fue menor: 2,7%

Como en meses anteriores, el sur del país volvió a liderar el ranking de los changuitos más caros. Santa Cruz encabezó la lista con un costo total de $890.350, seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602).

“Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, la ponderación promedio en la región patagónica del costo de la canasta por sobre dos salarios privados registrados promedio es de 15,6%”, explicaron los analistas.

En el otro extremo, los lugares más económicos fueron Formosa ($783.302), Conurbano bonaerense ($795.370), Ciudad de Buenos Aires ($796.000), Santa Fe ($802.602) y Chaco ($802.868). Recién ahí aparece el interior bonaerense, con un changuito promedio de $803.800, en el puesto 20 a nivel país.

Los productos que más subieron

Dentro de la canasta, el producto que más aumentó fue el rubro Carnes, con incrementos que oscilaron entre 10% y 15% en todas las provincias. “En el caso de la carne picada, las subas resultaron más moderadas, ubicándose entre el 4% y el 8%, salvo en las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los incrementos alcanzaron alrededor del 16%”, detallaron.

Las galletitas de agua también presentaron subas, entre 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue del 8%.

Por su parte, el precio de la docena de huevos continuó manteniéndose invariante en la mayoría de las provincias a excepción de CABA (-3,1%), Conurbano (-1,8%), Entre Ríos (-1,6%), el interior de PBA (-0,8%) y Chubut (+3,1%).