INDEC: los precios mayoristas subieron 2,4% en diciembre y cerraron el 2025 con 26,2%.

Los precios mayoristas subieron 2,4% en diciembre y cerraron el 2025 con un incremento acumulado del 26,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El índice de precios internos al por mayor (IPIM) mostró una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto de noviembre y marcó un cierre de año con mayor presión sobre los costos.

Según los reportes oficiales, los productos de origen nacional impulsaron el avance mensual de los precios mayoristas, con una suba del 2,4%. En cambio, los artículos importados registraron un aumento más moderado del 1,7%, lo que atenuó el impacto total sobre el índice general.

En cuanto al balance anual, el IPIM acumuló una variación del 26,2% durante 2025. En tanto, el Índice de precios básicos del productor (IPP), que releva exclusivamente la producción local sin impuestos ni bienes importados, encabezó las subas del sistema con un incremento del 28% en el año.

Dentro del mercado interno, los productos primarios explicaron buena parte de la suba mensual. El IPP avanzó 2,8% en diciembre, con un salto del 10,7% en los productos pesqueros, y un aumento del 3,4% en petróleo crudo y gas.

Por otro lado, el informe del INDEC también mostró incidencias positivas en los rubros de manufacturas y energía. Los productos refinados del petróleo lideraron el impacto en el nivel general con 0,70 puntos porcentuales, seguidos por alimentos y bebidas con 0,38 puntos, mientras que la energía eléctrica fue el único componente con variación negativa, tras caer 2,4% en el mes.

Al excluir el efecto de los impuestos, el Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) registró una suba del 2,2% en diciembre y cerró el año con un alza del 26,6%. La diferencia acotada con el índice general permitió identificar un peso limitado de los gravámenes en la dinámica de los precios mayoristas.

Vale precisar que el Gobierno nacional destacó que el cierre de 2025 arrojó el nivel más bajo de los últimos ocho años, pese a la aceleración registrada en diciembre. El equipo económico que conduce el ministro Luis Caputo remarcó que la inflación mayorista se ubicó por debajo de los registros de años previos, incluso con la presión propia del cierre de año.

En el detalle sectorial del año, los mayores aumentos se concentraron en tabaco (37,9%), productos refinados del petróleo (37,5%) y productos agropecuarios (36,8%). En el otro extremo, los menores incrementos correspondieron a equipos de radio y televisión (3,8%), petróleo crudo y gas (8,5%) y cuero, marroquinería y calzado (11,8%).