Son 450 los olavarrienses disponibles para juicios por jurados en 2026

En las últimas horas, la Suprema Corte Justicia de la Provincia de Buenos Aires publicó los Listados Oficiales Anuales de Jurados de los distintos Departamentos Judiciales.

A través de la Resolución SC Nº 3944/25, la Suprema Corte estableció que los Listados Oficiales Anuales de Jurados de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia sean los publicados en el Boletín Oficial los días 28 de noviembre, 1º y 2 de diciembre del 2025.

Respecto a las causas dependientes del Departamento Judicial de Azul, hay 450 olavarrienses disponibles para participar como jurados este año, a diferencia del 2025 donde fueron 415.

La lista de los potenciales jurados puede ser consultada en este enlace.