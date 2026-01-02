Son 450 los olavarrienses disponibles para juicios por jurados en 2026 | Infoeme
Viernes 02 de Enero 2026 - 20:28hs
26°
Viernes 02 de Enero 2026 - 20:28hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  comunidad
 - 2 de Enero de 2026 | 19:45

Son 450 los olavarrienses disponibles para juicios por jurados en 2026

La Suprema Corte Justicia de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer los Listados Oficiales Anuales de Jurados de los distintos Departamentos Judiciales.

En las últimas horas, la Suprema Corte Justicia de la Provincia de Buenos Aires publicó los Listados Oficiales Anuales de Jurados de los distintos Departamentos Judiciales.

A través de la Resolución SC Nº 3944/25, la Suprema Corte estableció que los Listados Oficiales Anuales de Jurados de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia sean los publicados en el Boletín Oficial los días 28 de noviembre, 1º y 2 de diciembre del 2025.

Respecto a las causas dependientes del Departamento Judicial de Azul, hay 450 olavarrienses disponibles para participar como jurados este año, a diferencia del 2025 donde fueron 415.

La lista de los potenciales jurados puede ser consultada en este enlace.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME