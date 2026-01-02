Tenis: se completó el “Torneo de Dobles” del “Bata” | Infoeme
Viernes 02 de Enero 2026 - 15:41hs
30°
Viernes 02 de Enero 2026 - 15:41hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  deportes
 |  Tenis
 - 2 de Enero de 2026 | 14:05

Tenis: se completó el “Torneo de Dobles” del “Bata”

Días atrás se completó el “Torneo de Dobles” del Club Estudiantes y fue con consagración para Jorge Alem y Matías Castro.

El certamen que marcó el final del año para el tenis del Club Estudiantes disputó la definición pendiente y se conocieron los últimos campeones.

 

El “Torneo de Dobles Hauswagen” concluyó con la consagración de Jorge Alem y Matías Castro que vencieron en la final a Peñalva y Belachur en super tie-break, fue 2/6, 6/3 y 10/6.

 

La postergación se dio por la no presencia en la Ciudad de uno de los deportistas y la aceptación de los rivales de terminar el certamen en una de las canchas de polvo de ladrillo del Parque Guerrero.

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME