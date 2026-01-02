Tenis: se completó el “Torneo de Dobles” del “Bata”

El certamen que marcó el final del año para el tenis del Club Estudiantes disputó la definición pendiente y se conocieron los últimos campeones.

El “Torneo de Dobles Hauswagen” concluyó con la consagración de Jorge Alem y Matías Castro que vencieron en la final a Peñalva y Belachur en super tie-break, fue 2/6, 6/3 y 10/6.

La postergación se dio por la no presencia en la Ciudad de uno de los deportistas y la aceptación de los rivales de terminar el certamen en una de las canchas de polvo de ladrillo del Parque Guerrero.

Fuente: prensa CAE