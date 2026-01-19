Se inauguró oficialmente el playón deportivo de Hinojo

En el marco de los festejos del 139 aniversario de Hinojo se realizó la inauguración oficial del playón deportivo que desde el Municipio fue construido en el Parque Mitre de la localidad.

El intendente Maximiliano Wesner, encabezó el tradicional corte de cintas, que fue la antesala al inicio de juegos y propuestas recreativas que fueron encabezadas desde la Subsecretaría de Deportes.

En la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el concejal Gastón Sarachu y el presidente del club Hinojo, Ariel Arce.

El playón deportivo de Hinojo integra una decisión política del Municipio de poner en valor los espacios públicos de todo nuestro Partido, y de esa manera promover la inclusión social y deportiva.

Tiene una dimensión de 19 x 32 metros, y permite que chicos, chicas y adolescentes puedan practicar, entre otras disciplinas y juegos, fútbol, básquet y handball.

Vale destacar que desde el inicio de la gestión se han desplegado trabajos de mantenimiento y mejora de plazas y parques de todo el Partido, un abordaje que también incluyó la construcción de dos playones de estas características, el restante en la localidad de Sierra Chica.