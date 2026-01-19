Continúa el mantenimiento integral de calles en diferentes barrios de la ciudad

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, lleva adelante una serie de obras de mantenimiento de calles, que se encuentran destinadas a resolver diferentes cuestiones en relación a la transitabilidad y la evacuación superficial de agua.

Con un importante despliegue de maquinaria vial de la Municipalidad, en la mañana de este lunes continuaron las tareas de repaso y nivelación en Av. Colón y Calle 173.

Asimismo continúan los trabajos de mejoramiento de calles internas en barrio AOMA, que se encuentran incluidos dentro de la obra de construcción de cordón cuneta en el marco del abordaje integral que se realiza en el sector.

También se desarrollan obras similares de mantenimiento en el sector de Urquiza Sur, como parte del cronograma de trabajos, que es diagramado y supervisado por el área de Obras Públicas.

Cabe resaltar que dichas tareas se ejecutan de manera permanente, comprendiendo distintas mejoras que van desde la limpieza de micro basurales, mejoramiento de calles, trabajos hidráulicos y mantenimiento de infraestructura, con la finalidad de brindar mejor calidad de vida para vecinos y vecinas del Partido de Olavarría, teniendo en cuenta el relevamiento de las principales problemáticas efectuado por el Municipio como así también los pedidos presentados por la comunidad.