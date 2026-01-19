Con una multitudinaria participación, Hinojo celebró su °139 aniversario

Este domingo se realizó la fiesta por los festejos del 139° aniversario de Hinojo con una multitudinaria participación de diferentes zonas de la región que disfrutaron de distintas propuestas gastronómicas y culturales con el cierra musical de Los Charros.

La actividad comenzó en horas de la tarde, con la habilitación de los puestos de emprendedores y artesanos, además de un patio cervecero y gastronómico, que pudieron verse a lo largo de todo el Parque Mitre, con una variada oferta de productos y servicios.

El acto protocolar se realizó minutos después de las 19, encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la de Delegada Municipal Cecilia Roth y funcionarios municipales. También estuvieron presentes las banderas de ceremonia de establecimientos educativos de la localidad y referentes institucionales.

“Buenas tardes para todos, gracias por poder encontrarnos en este aniversario número 139 de esta hermosa localidad. Gracias Cecilia, por el trabajo que venís realizando, en nombre tuyo a los trabajadores y trabajadoras de la Delegación Municipal de Hinojo, pero también a todo el equipo, a todo el gabinete, que en coordinación con las instituciones pudimos lograr este festejo, esta celebración”, expresó el intendente de Olavarría.

Posteriormente, se dio inicio a las presentaciones artísticas y musicales que incluyeron la participación de grupos del taller Municipal de Folklore, a cargo de la docente Ana Paladini, Los de ahora, Vértigo, Alta Gamma y uno de los momentos más esperados de la jornada, la presentación de Los Charros.

Vale destacar que durante toda la jornada se desplegó un importante dispositivo preventivo en materia de seguridad vial y de organización del tránsito en la localidad, que fue llevado a cabo por personal de la Secretaría de Protección de Protección Ciudadana, desde donde además se montó un puesto móvil de monitoreo, con cámaras que fueron dispuestas especialmente para la ocasión.