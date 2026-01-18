Para el Banco Provincia la inflación no bajará del 2% hasta junio

Tras conocerse que la inflación acumulada de 2025 se redujo al 31,5%, desde el Banco Provincia estimaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continuará por encima del 2% durante el primer semestre del año, motivado por el aumento del impuesto a los combustibles y la actualización del cuadro tarifario en servicios.

Según el reciente informe “Semana Económica”, la entidad presidida por Juan Cuattromo advirtió que la inflación cero que pretende conseguir el Gobierno nacional este año estaría lejos de concretarse. “En el primer semestre de 2026 será difícil que perfore el 2% mensual”, puntualizaron.

“El aumento del impuesto a los combustibles y las actualizaciones del cuadro tarifario impondrán más presión que antes, en tanto que la búsqueda por recuperar parte del poder adquisitivo perdido en la segunda parte de 2025 podría sumar algo de tensión por el lado de los salarios, y en consecuencia los servicios privados”, remarcó el relevamiento del Banco Provincia.

En ese sentido, desde la banca pública bonaerense remarcaron que la nueva metodología que utilizará el INDEC para medir el IPC pondrán mayor énfasis en los aumentos de tarifas que sobre la suba en los precios de bienes, tras lo cual ejemplificaron que sectores como Vivienda, agua y electricidad y Transporte aumentarán más de 3 puntos porcentuales en la incidencia total del índice.

“Las apreciaciones cambiarias serán menos estadísticamente ‘desinflacionarias’ que antes, en tanto que los aumentos de tarifas pondrán mayor presión sobre el índice. Para pensar el 2026, el objetivo de controlar al dólar tendrá menos efecto matemático inmediato sobre el índice, a la vez que las quitas de subsidios tendrán mayor efecto”, precisaron desde el Banco Provincia.

Es preciso mencionar que, el objetivo del Gobierno nacional es que la inflación perfore el piso del 1% a partir del segundo semestre de 2026. “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, expresó el presidente Javier Milei en una reciente entrevista.

En tanto, El reciente informe de inflación del Banco Central que recopiló la opinión de 44 consultores, bancos y centros de investigación y entidades financieras ubicó sus estimaciones del índice de precios al consumidor (IPC) de enero se ubicaría en 2%, mientras que en junio se reduciría hasta 1,5%.