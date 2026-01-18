Provincia creó un nuevo marco legal para consorcios y pymes que generen “energía renovable”

El Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires reglamentó un nuevo régimen que habilita a vecinos, pymes y consorcios a generar energía renovable de forma conjunta e inyectar excedentes a la red eléctrica. La medida quedó establecida a través de la Resolución 17/2026, publicada en el Boletín Oficial, y creó el primer marco legal provincial para la generación distribuida comunitaria.

La normativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, permite que dos o más usuarios se asocien para producir energía a partir de fuentes renovables, compartir la inversión inicial y obtener un beneficio económico por la energía que inyecten al sistema.

La resolución aprobó el Reglamento de Generación Distribuida Comunitaria, que fijó las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, contractuales y tarifarias para este tipo de iniciativas. El texto oficial definió que el régimen se orienta al autoconsumo de la energía generada, y también a la acreditación en dinero de los excedentes volcados a la red pública de distribución.

Vale precisar que hasta ahora, el régimen bonaerense de generación distribuida estaba orientado casi exclusivamente a usuarios individuales, como viviendas, comercios o pequeñas y medianas empresas, que instalaban paneles solares para su propio consumo. En ese marco, la ausencia de un encuadre específico dejaba fuera del sistema a consorcios, cooperativas y asociaciones vecinales que buscaban compartir instalaciones e inversiones.

En tanto, este nuevo esquema habilita la asociación de usuarios con suministros eléctricos independientes, o incluso de un mismo titular con más de un medidor, siempre que todos se encuentren dentro del área de concesión de una misma distribuidora provincial o municipal.

En ese sentido, la energía producida se destina en primer lugar al consumo propio de los integrantes del proyecto. Cuando exista un excedente, el sistema lo inyecta a la red eléctrica y ese aporte se traduce en un crédito económico que se distribuye entre los usuarios según el porcentaje de participación acordado previamente.

Para operar bajo este régimen, los interesados deberán inscribirse en el Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable de la provincia de Buenos Aires (RUGER), que funciona bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA).

Este registro emite el certificado que habilita formalmente la participación en el sistema y permite acceder a los beneficios impositivos y fiscales previstos en la Ley 15.325. Además, la resolución dispuso que el RUGER también informe de manera mensual las altas, bajas y modificaciones a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de las exenciones correspondientes.