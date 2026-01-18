Leguizamón cuestionó la falta de transparencia del Gobierno bonaerense en el Operativo Sol

El senador bonaerense del bloque Hechos-UCR Identidad, Marcelo “Chubi” Leguizamón, presentó un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo provincial informe en detalle sobre el diseño, la implementación y los recursos del Operativo Sol a Sol 2025-2026. El pedido apunta a conocer cómo se organizó el despliegue de seguridad en la temporada estival y qué resultados concretos se esperan en materia de prevención del delito y atención a emergencias.

La iniciativa solicita información sobre la cantidad total de efectivos policiales asignados, su distribución por municipio, los recursos tecnológicos disponibles, los fondos ejecutados, los protocolos de actuación y la comparación con operativos de años anteriores. El senador remarcó la necesidad de que el Senado cuente con datos precisos para ejercer el control legislativo sobre una política pública que involucra una fuerte inversión de recursos.

“La seguridad pública no se garantiza con anuncios publicitarios, sino con planificación estratégica, recursos adecuados y transparencia en el uso de los fondos”, sostuvo el senador bonaerense al advertir que la falta de precisiones técnicas en los informes oficiales impide evaluar la eficacia real del operativo.

El senador por la Octava sección electoral solicitó en el proyecto, entre otros puntos, el detalle de la capacitación brindada a los efectivos, la cantidad de patrulleros, motos y drones disponibles, la ubicación de las bases operativas temporales y los protocolos para la prevención del delito, los siniestros viales y las emergencias climáticas en zonas turísticas.

Leguizamón también reclamó información sobre los objetivos concretos del operativo, las metas de reducción del delito en comparación con temporadas anteriores y los convenios firmados con organismos municipales, nacionales, internacionales y con el sector privado, como cámaras de comercio y turismo.

En los fundamentos, el senador señaló que la magnitud del Operativo Sol a Sol exige un control pormenorizado por parte de la Legislatura, especialmente en un contexto económico complejo. “El manejo de los fondos públicos destinados a estos operativos debe ser expuesto con absoluta claridad”, afirmó Leguizamón, y reclamó conocer el gasto en viáticos, equipamiento y la eficacia real de esas erogaciones.

El legislador bonaerense recordó que la experiencia de la temporada 2024-2025 dejó interrogantes sobre la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas y la coordinación con las fuerzas municipales. Por ese motivo, Leguizamón exigió que el Ministerio de Seguridad explique qué conclusiones surgieron de la evaluación anterior y cómo se corrigieron las falencias para el ciclo 2025-2026.

Además, el legislador advirtió que la seguridad no puede centrarse exclusivamente en los destinos turísticos. “No se puede desproteger al conurbano y al interior provincial para cubrir la temporada de verano”, planteó el senador oriundo de La Plata, al reclamar una planificación que garantice cobertura integral en todo el territorio bonaerense.

Finalmente, Leguizamón sostuvo que la información pública es un derecho de los ciudadanos y una herramienta indispensable para el control institucional. “Sin datos claros sobre agentes, recursos y resultados, no hay forma de evaluar el impacto real del operativo en la prevención del delito”, remarcó el senador, y pidió el acompañamiento de sus pares para avanzar con el pedido de informes.

En concreto, el proyecto presentado por Leguizamón solicita un informe detallado sobre 17 puntos clave del Operativo Sol a Sol, sobre efectivos policiales asignados, el inventario, las bases operativas, el destacamentos móviles, el aspecto presupuestario y la participación de otros organismos provinciales y municipales, las acciones conjuntas con el sector privado y los convenios celebrados con entidades nacionales o internacionales para garantizar la seguridad integral en los destinos turísticos bonaerenses.