Golf: dos categorías jugaron el Medal Play 9 hoyos

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó el tradicional Medal Play 9 hoyos que estuvo dividido en dos categorías y buen marco de participantes.

Claudio Benítez con 34 golpes resultó ganador en Hasta 18 de Hándicap tras aventajar en el desempate automático a Amadeo Papa y Carlos Blando.

En De 19 al máximo, la victoria fue para Hugo Montero con 32 golpes y lo escoltaron Ricardo De Beláustegui con 33 golpes y Juan Rossi con 35 golpes.

La actividad continuará el sábado con el Torneo “Bic” que se jugará en la modalidad Medal Play 18 hoyos.

Fuente: prensa CAE