Designan a Daniel Oscar García como consejero ante Coopelectric | Infoeme
Jueves 15 de Enero 2026 - 0:13hs
29°
Jueves 15 de Enero 2026 - 0:13hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  comunidad
 - 14 de Enero de 2026 | 21:03

Designan a Daniel Oscar García como consejero ante Coopelectric

En la tarde de este miércoles, el Municipio de Olavarría informó que el Escribano Daniel Oscar García se encuentra en funciones como Consejero en representación del Municipio ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric).

García se presentó formalmente en la reunión del Consejo de Administración llevada a cabo este 14 de enero, oportunidad en la que García tomó posesión del cargo y presentó la documentación correspondiente a su designación. Desde ahora, será el representante municipal en las decisiones y actividades institucionales del organismo.

Daniel Oscar García es Escribano Público y Convencional Nacional (1994, MC). Posee una trayectoria institucional destacada: fue Tesorero del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos y Tesorero de la Caja de Previsión Social durante tres ejercicios en ambos organismos.

Asimismo, posee experiencia previa como Consejero, función que ya desempeñó en una gestión anterior, antecedente que respalda su idoneidad para asumir nuevamente esta responsabilidad.

La designación se enmarca en el compromiso de mantener una participación activa en los ámbitos de gestión de servicios públicos estratégicos para la comunidad, promoviendo la transparencia, el diálogo institucional y la representación de los intereses de los vecinos.

Por último, la Municipalidad agradeció la disposición del Escribano García para asumir este rol y reafirmó su compromiso con la atención de las necesidades de la comunidad olavarriense.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME