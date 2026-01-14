Liga Nacional: La Unión ganó y aseguró su lugar entre los mejores

La Liga Nacional tuvo acción en varias ciudades del país y fue con presencia olavarriense en Formosa y Misiones.

En el Cincuentenario, La Unión le ganó a Platense 79 a 68 para consolidarse en el segundo lugar de la tabla y, con el resto de los resultados de la jornada, se aseguró un lugar en el “Torneo Islas Malvinas”, entre los cuatro mejores de la fase de ida.

El elenco de Guillermo Narvarte sumó distancias cuarto por cuarto ganando cada uno de ellos por ventajas estrechas, estuvo al frente del resultado toda la noche desde el 11-0 del inicio, logrando máxima de 13 en el tercero y contó con mucho reparto de su ofensiva.

Mariano Marina fue uno de los goleadores de la “U” con 13 puntos en 25:60 minutos en cancha. Además, el base tomó 4 rebotes, dio una asistencia y recuperó un balón.

Por otro lado, Oberá Tenis Club cayó 74 a 72 ante Quimsa en un partidazo jugado en Misiones que pareció que quedaba a favor de la visita con cierta comodidad, pero los locales reaccionaron en el último parcial, tuvieron la última jugada y no pudieron llevarlo al suplementario.

En el elenco misionero, Bruno Sansimoni aportó 13 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias en 28:20 y Agustín Brocal terminó el partido con 19 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 1 robo en 35:13.