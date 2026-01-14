Los primeros números oficiales marcan una caída fuerte de la temporada de verano

: la cantidad de turistas cayó un 2,4% respecto de año pasado, mientras que se acortaron las estadías y el consumo se redujo.

Los primeros resultados de la temporada -comprenden el período que va del 1 de diciembre al 12 de enero- fueron difundidos por el ministro de la Producción, Augusto Costa, durante la conferencia de verano inaugural del gobierno, de la que participó también el gobernador Axel Kicllof.

Según explicó el funcionario provincial, en el período mencionado pasaron por la provincia 3,6 millones de turistas, cifra que la ratificó como el principal destino de veraneo del país.

Pese a ello, los números no resultaron alentadores. De acuerdo con los relevamientos provinciales, el número de turistas cayó un 2,4% —unos 90 mil menos que en 2025— y un 9% si se lo comparó con 2024, lo que implicó 350 mil visitantes menos.

En materia de estadías, los veraneantes optaron por vacaciones más cortas. “ Hubo una caída promedio del 3,7% en la primera quincena de diciembre y del 7% en la segunda”, señaló Costa.

El peor de los indicadores fue el del consumo. De acuerdo con los registros bonaerenses, se produjo una caída del 21% en lo que va de la temporada. “Se desplomó el consumo respecto de una temporada anterior que ya había caído de manera muy significativa”, afirmó Costa.

Los detalles de la caída

El ministro precisó que la baja en el consumo se sintió con mayor fuerza en los destinos de la costa, con un retroceso cercano al 26%. Otro dato relevante fue el desplome de los gastos turísticos a través de Cuenta DNI, que rondó el 40%.

“Tenemos una temporada con menos turistas, que se quedan menos tiempo y gastan menos”, sostuvo el funcionario, y graficó que la situación implicó un 10% menos de ingresos respecto de los niveles de hace dos años.

En cuanto a la ocupación hotelera, los registros promediaron un 69%, lo que representó un punto menos que el año pasado. En ese contexto, desde la Provincia remarcaron que el segmento más afectado por el ajuste y la imposibilidad de salir de vacaciones fue el de la clase media.

Como contracara, Costa se refirió al boom del turismo emisivo y cuestionó a la administración nacional: “La política del gobierno nacional prácticamente se transformó en una agencia de viajes al exterior, en una competencia desleal”, afirmó.

