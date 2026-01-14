GIRO: En el 2025 se recuperaron cerca de 200 mil kilos de residuos reciclables

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, avanza con la implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos de Olavarría, GIRO, que contempla un abordaje integral en la materia con el objetivo de poder consolidar una ciudad más sustentable y amigable con el ambiente. En ese marco, desde el área se llevó a cabo un minucioso informe acerca de los trabajos realizados durante el año pasado junto a la Coooperativa Viento en Contra, que se encuentra al frente de la gestión de materiales reciclables, desde la recolección hasta su posterior tratamiento en la Planta de Clasificación y disposición final, sumado a jornadas de concientización que han alcanzado numerosos barrios de la ciudad.

En ese sentido, desde la Secretaria de Desarrollo Económico y Productivo se recordó que desde noviembre del 2024 la recolección diferenciada de reciclables la realiza la mencionada Cooperativa, lo que ha permitido mejorar considerablemente la calidad y condiciones de los residuos que son ingresados en la planta de clasificación. Eso ha resultado además en una mejora significativa de las condiciones laborales.

Se añadió que, además de mejoras en cuestiones higiénicas, también permite realizar de manera mucho más eficiente el proceso de separación y/o clasificado, recuperando de esa manera alrededor del 50% de lo que ingresa a la planta. Además, se traduce en una menor cantidad de basura que luego se dispone en el Relleno Sanitario.

Sin dudas, uno de los datos más relevantes que se desprende del balance de gestión es que en el año 2025 se recuperaron un total de 197.118 kilos de residuos reciclables en la Planta de Clasificación GIRO, ubicada en el relleno sanitario de la ciudad. Para tomar dimensión de la cifra, se traduce en un 60,42% más que en el año 2024.

Desde el área se explicó que el programa Municipal GIRO tiene como objetivo principal, lograr recuperar la mayor cantidad posible de residuos reciclables que se generan en nuestra ciudad, convirtiendo residuos en recursos, procurando incluir a recuperadores informales durante el desarrollo del mismo, generando incluso nuevos puestos de trabajo.

Se explicó que esa cifra se conformó, por un lado, por 164.729 kilos de material proveniente de la recolección diferenciada en hogares, lo cual puede interpretarse como una mayor participación activa de vecinos y vecinas, quienes realizan la separación en origen en sus domicilios, para luego disponerlos el día y en el horario correspondiente, según la frecuencia dispuesta para cada barrio o ruta.

Ese mayor compromiso no puede desligarse del trabajo realizado junto a las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra, quienes han recorrido numerosos barrios, explicando precisamente cómo llevar a cabo este trabajo y los beneficios que genera.

Siguiendo con la conformación del material recuperado, se agregó los denominados “grandes generadores de residuos”, principalmente empresas que llevaron material directamente a la planta, aportaron 15.025 kilos. Finalmente, se encuentran los contenedores que se disponen en la vía pública para disposición diferenciada de residuos, denominados “Ecopuntos”, con los que se pudieron recuperar 16.976 kilos.

Se explicó que luego esos materiales son clasificados por tipo, prensados y enfardados, para luego ser vendidos como materia prima a recicladoras, quienes lo adecúan para incorporarlos en la fabricación de nuevos productos.

Se solicita, por último, que los vecinos que deseen participar del programa que chequeen los días asignados para cada barrio. Es importante que el vecino que decida no participar del programa no saque sus residuos el día en que se realiza la recolección diferenciada.

Abordaje territorial

Los avances logrados durante el 2025 se explican también no sólo a partir del compromiso ciudadano, sino también por el trabajo articulado con la Cooperativa Viento en Contra, no sólo para el trabajo que se realiza en materia de recolección y posterior tratamiento, sino también en recorridas barriales.

Desde GIRO se enfatizó que durante el 2025 se abordaron 40 barrios, lo que permitió visitar 32 mil hogares con el objetivo de promover la separación en origen y el reciclaje.

Garantizando la presencia sostenida del programa en el territorio, uno de los ejes principales abordados fue el trabajo puerta a puerta, mediante el cual se recorrieron las diez rutas de recolección diferenciada del Programa GIRO. Esta tarea permitió reforzar información sobre el calendario de recolección, los materiales reciclables y la correcta separación de residuos, además de generar espacios de intercambio con la comunidad.

Durante el segundo semestre del año se llevaron adelante además relevamientos en edificios, con el objetivo de identificar la cantidad de inmuebles por rutas de color, estimar la población residente y evaluar el estado de los canastos destinados a reciclables. Estas acciones fueron acompañadas por la colocación de afiches informativos en los accesos. En paralelo, se realizó un relevamiento en verdulerías, orientado a conocer la generación de residuos orgánicos en este tipo de comercios.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se destacó la continuidad de la propuesta “Tu Barrio Recicla”, una iniciativa itinerante que acerca la posibilidad de reciclar a barrios que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada. Durante 2025 se desarrollaron diez jornadas en distintos sectores de la ciudad, combinando instancias previas de difusión casa por casa con encuentros comunitarios, donde los vecinos pudieron acercar sus materiales reciclables, que luego fueron trasladados a la Planta de Clasificación del Programa GIRO.

De cara a 2026, desde el área de Ambiente se proyecta fortalecer y ampliar estas líneas de trabajo, con especial énfasis en el incremento de las jornadas de “Tu Barrio Recicla” y el alcance a nuevos barrios. Además, se prevé avanzar en la reubicación estratégica de Puntos Verdes y Ecopuntos, acompañando cada instalación con acciones de información y sensibilización en territorio, con el objetivo de seguir promoviendo la separación en origen y el reciclaje como hábitos cotidianos en la comunidad.