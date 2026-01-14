Almaceneros bonaerenses manifestaron su preocupación por la baja de ventas

Almaceneros bonaerenses salieron a manifestar su preocupación por la caída de las ventas, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) revelara que la inflación de diciembre trepo al 2,8%, la más alta de los últimos siete meses.

“A la gente no le alcanza lo veo todos los días en el negocio, a mitad de mes empiezan las bonificaciones porque no se vende la mercadería”, aseguró el vicepresidente de la Federación de Almaceneros bonaerenses, Fernando Savore.

Según explicó el titular de la cámara, los almaceneros bonaerenses suelen compran la mercadería en mayoristas donde los precios sufrieron modificaciones en el último mes. Por caso, Savore explicó que los lácteos volvieron aumentar un 2,5% en diciembre.

En ese contexto, con el dato de inflación que dio a conocer la entidad en las últimas horas, Savore remarcó que los aumentos de los que más se quejan sus clientes son el boleto de los transportes públicos, servicios y combustibles, sin contar los alquileres.

“El tema está en las obligaciones de la vida cotidiana del trabajador”, planteó el titular de la Federación de almaceneros bonaerenses, tras señalar que todos coinciden con que te queda un 40% del sueldo para pasar el mes, una vez pagados los gastos fijos.

En detalle, en el relevamiento, el INDEC explicó que la división de mayor aumento en diciembre fueron las de servicios. Transporte tuvo un aumento de 4,0% seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En tanto, la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%).

Con respecto a la suba del precio de los alimentos, los que tuvieron el mayor incremento en el Gran Buenos Aires, por fuera del factor estacional, fueron los cortes de carne vacuna, como el asado (+13,5), el cuadril (+10,4%), la nalga (+9,9%) y la paleta (9,5%).

No obstante, según el informe del organismo estatal, otros productos como el pan de mesa (6,3%) y la leche en sachet (3,5%) también tuvieron aumentos significativos durante el último mes del año de 2025.

En cuanto al devenir de la inflación para los primeros meses de 2026, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) efectuado recientemente por el Banco Central vaticinó que el IPC perforaría el piso del 2% recién en febrero.

“Para el primer mes de 2026 se proyecta una inflación nivel general de 2,0% (+0,1 puntos porcentuales respecto del REM previo) previendo los analistas que continuará un sendero descendente que se extiende hasta junio cuando la inflación mensual alcanza 1,5%”, puntualiza el informe del Banco Central.

Es preciso mencionar que, el objetivo del Gobierno nacional es que la inflación quede por debajo del 1% a partir del segundo semestre de 2026. “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, expresó el presidente Javier Milei en una reciente entrevista.