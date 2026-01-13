Este miércoles se realizará una nueva jornada de “Tu Barrio Recicla”

Durante el mes de enero continúan las jornadas del Programa Municipal “Tu Barrio Recicla” por distintos puntos de la ciudad, que son impulsadas por la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en articulación con las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra.

Cabe recordar que este miércoles 14 de enero, la propuesta se desarrollará en el sector de Junín y Collinet, de 9 a 12 horas.

Previamente las promotoras ambientales comenzaron a recorrer los barrios cercanos al punto de encuentro para informar sobre la actividad e invitar a las familias a reunir sus reciclables y acercarlos el día de la jornada.

La propuesta está abierta a todas las personas que deseen participar, no solo a quienes residen en los barrios cercanos.

Todo el material recolectado será trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO, donde recibirá el tratamiento correspondiente para su recuperación y reincorporación al circuito productivo.

El objetivo de este tipo de jornadas es promover la separación en origen y la correcta disposición de materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad. Puntualmente, esta iniciativa se desarrolla en aquellos barrios y zonas que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada del Programa GIRO.

Durante 2025 se realizaron un total de diez jornadas de “Tu Barrio Recicla”, que permitieron alcanzar aproximadamente 40 barrios y 32.000 hogares, con la finalidad de que cada vez más personas incorporen el hábito de separar los los reciclables en sus hogares.

Para más información o ante cualquier consulta, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.