 deportes
 TC MOURAS
 12 de Enero de 2026

“Nico” Villamayor presentó su nuevo auto

Nicolás Villamayor presentó en sociedad el auto con el que debutará en la tercera categoría de la Asociación Corredores Turismo de Carretera. Fue ante más de 200 personas.

Foto: Prensa Villamayor

En la noche del pasado sábado, Nicolás Villamayor presentó en sociedad el auto con el correrá en el TC Mouras.

 

El olavarriense y su equipo de trabajo realizaron una convocante cena y ante más de 200 personas presentó el auto para iniciar la temporada el próximo 25 de enero en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

 

Villamayor, actual campeón del Turismo 4000 Argentino, manejará un Torino que contará con el respaldo técnico del reconocido equipo de Esteban Trotta.

 

Además, durante la cena se entregaron diversos reconocimientos a aquellas personas que acompañaron al olavarriense en su reciente consagración y siguen apostando al juvenil piloto.

 

