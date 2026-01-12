Liga Nacional: hubo victorias para Oberá Tenis Club y La Unión | Infoeme
Lunes 12 de Enero 2026 - 21:40hs
22°
Lunes 12 de Enero 2026 - 21:40hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 12 de Enero de 2026 | 20:56

Liga Nacional: hubo victorias para Oberá Tenis Club y La Unión

Domingo de acción para la Liga Nacional y en dos escenarios hubo festejos para los representantes locales.

Foto: prensa La Unión

La Unión y Oberá Tenis Club lograron valiosas victorias en la máxima categoría del básquet nacional y siguen en las principales posiciones de la tabla de posiciones.

 

En el Cincuentenario de Formosa, La Unión le ganó a Quimsa 78 a 77 en un partidazo. La “U” logró remontar una distancia de 10 unidades en los últimos 3 minutos y sigue prendido en las principales posiciones de la tabla.

 

En el elenco formoseño, Mariano Marina completó 20:46 minutos con 7 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

 

Por otro lado, Oberá Tenis Club tuvo una gran noche ante Platense y lo superó sin atenuantes por 111 a 73. 

 

El “Celeste” redondeó una muy buena presentación en Misiones con una gran tarea colectiva que incluyó 8 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 2 recuperos para Bruno Sansimoni en 20:28 minutos y 14 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias para Agustín Brocal en 23:04 minutos.

 

