Pinamar: YPF inauguró la primera estación de servicio móvil del país

En las últimas horas, la empresa estatal YPF inauguró en la ciudad de Pinamar la primera estación de servicio móvil de la Argentina, un nuevo formato de expendio de combustibles pensado para responder a la demanda estacional en destinos turísticos, con la presencia del presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, que encabezó el acto y destacó la “necesidad de ampliar y modernizar la cobertura durante el verano” para mejorar la experiencia de los usuarios.

Es preciso mencionar que, la estación móvil forma parte de un esquema innovador desarrollado por la petrolera de mayoría estatal, que prevé la puesta en funcionamiento de cuatro unidades de este tipo en distintos puntos del país, y se caracteriza por su capacidad de trasladarse según las necesidades de consumo, con una operación totalmente tecnológica, monitoreada y asistida en tiempo real desde el Real Time Intelligence Center (RTIC) de Comercialización de YPF.

Para su debut, la compañía eligió Pinamar, uno de los destinos más concurridos de la Costa Atlántica durante la temporada estival, y ubicó la estación en Avenida Libertador, entre Selene y Poseidón, donde podrá abastecer hasta dos vehículos en simultáneo. El módulo cuenta con un FULL autónomo y ofrece exclusivamente combustibles premium, con el objetivo de brindar una experiencia ágil, diferencial y orientada a los usuarios que priorizan rapidez y calidad en contextos de alta circulación vehicular.

En tanto, desde YPF remarcaron que la implementación de este nuevo formato se enmarca en la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, que reglamenta un decreto emitido en enero de 2025 que establece un nuevo marco regulatorio para el abastecimiento de combustibles, lo que permite el desarrollo de estaciones de cercanía móviles.

Es preciso mencionar que, el acto de inauguración contó con la presencia del intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren, el vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream de YPF, Mauricio Martín, autoridades municipales y directivos de la compañía, así como del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el diputado nacional Cristian Ritondo, que acompañaron la puesta en marcha de esta nueva infraestructura energética en plena temporada alta.

En su intervención, Marín subrayó que “en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio”, y sostuvo que la estación móvil busca dar respuesta tanto a los vecinos como a las familias que eligen la Costa Atlántica para vacacionar, con un refuerzo de la presencia de YPF como un actor confiable, con buena atención y combustibles de calidad, en línea con el objetivo de estar cada vez más cerca de los clientes.

En tanto, la inauguración en Pinamar sirvió para ratificar la alianza estratégica entre YPF y el Automóvil Club Argentino (ACA), que permite a los socios acceder a beneficios como el tradicional 5% de descuento en la carga de combustibles. En ese marco, el presidente del ACA, César Carman, destacó que se trata de una relación iniciada en 1936, que dio origen a una red federal de estaciones y que hoy se proyecta en un proceso de modernización y transformación, con 190 estaciones en alianza con YPF dentro de una red total de alrededor de 1.650 bocas de expendio en todo el país.

Finalmente, YPF anunció que, en el marco de la temporada de verano 2026, lanzó beneficios exclusivos para socios ServiClub en paradores turísticos de la Costa Atlántica y otros destinos como Villa Carlos Paz y Bariloche, con descuentos y canjes de puntos en gastronomía, servicios de playa, estacionamiento y actividades recreativas, además de activaciones especiales y presencia de FULL en balnearios, lo que consolida una estrategia integral que combina innovación, servicios y beneficios para acompañar a los viajeros en los principales puntos turísticos del país.