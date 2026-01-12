Barrio Sarmiento: este lunes se realizará un operativo de bloqueo por un caso sospechoso de Coqueluche

Tal como ocurrió la semana pasada en nuestra ciudad, el Municipio informó que en la mañana de este lunes se realizará un dispositivo de bloqueo epidemiológico en el Barrio Sarmiento a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

Según detallaron, el operativo se realizará a partir de las 9:30, el sector delimitado por las avenidas Alberdi y Sarmiento y las calles Junín y José Luis Torres en una tarea coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche y el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 6.

"Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado", especificaron.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.