Domingo 11 de Enero 2026 - 11:41hs
Domingo 11 de Enero 2026 - 11:41hs
Olavarría
 |  cultura
 - 11 de Enero de 2026 | 09:58

El Mercado de Artistas y la Noche Flúor convocaron un gran marco de público en el Museo Dámaso Arce

En la tarde y noche del último viernes un gran marco de concurrentes pudo verse en el Museo Dámaso Arce, donde se llevaron a cabo dos atractivas propuestas, enmarcadas en el calendario de Olavarría en Verano. Se trató del Mercado de Artistas y la Noche Flúor, que convocaron a grandes y chicos a disfrutar de una jornada distinta, plena de arte, cultura y diversión.

La actividad se inició alrededor de las 18 horas, con un Museo en el que pudieron apreciarse las obras y creaciones de artistas locales, que tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus producciones, ya que se trata de personas que no cuenta con espacios donde poder difundirlas.

La propuesta fue diseñada con el objetivo, precisamente, de conectar artistas con el público, fortaleciendo identidad y el patrimonio local.

Alrededor de las 20 horas la música en vivo en el sector del patio, con las presentaciones de Luna y Valentina y Música para contar, con las interpretaciones de Agustín Begue, Inés Maddío e Ignacio Carlotto.

De manera paralela, los más chicos pudieron disfrutar e interactuar de la apertura de la sala flúor, una propuesta que invita a descubrir el arte desde una manera sensorial, despertando la creatividad y curiosidad de las y los visitantes.

La sala flúor esta abierta de miércoles a domingo, desde las 19:30 horas, hasta el 1 de febrero. Si bien no requiere inscripción, tiene cupos limitados.

 

