El gobierno le puso tope a la prestación por desempleo de Anses y quedó abajo de la línea de indigencia

El gobierno de Javier Milei actualizó los topes del subsidio por desempleo de la ANSES y lo dejó muy por debajo de la línea de indigencia según los valores tomados en el último trimestre de 2025.

El beneficio está destinado a trabajadores despedidos sin causa o con contratos finalizados y requiere una solicitud previa, con requisitos que varían según el tipo de empleo.

Pues bien, para enero, la ANSES fijó un tope máximo de $341.000, aunque el importe final puede variar según los ingresos previos y la cantidad de aportes acumulados por cada solicitante.

La cifra marca un techo que quedó muy por debajo de la línea de indigencia, y casi 1/4 de lo que representa la línea de la pobreza en Argentina ($1.257.000 pesos).

Es que, a finales de 2025 y principios de 2026, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en Argentina para una familia tipo (dos adultos y dos niños) rondaba los $566.000 a $578.000 pesos, marcando la línea de indigencia, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que incluye otros gastos, superaba los $1.257.000 pesos, estableciendo la línea de pobreza, según datos del INDEC para fines de 2025 y enero de 2026.

Valores de Referencia

Canasta Básica Alimentaria (CBA) (Indigencia): Alrededor de $566.000 – $578.000 (para una familia tipo).

Canasta Básica Total (CBT) (Pobreza): Aproximadamente $1.257.000 (para una familia tipo en Gran Buenos Aires). CBA (Indigencia) define el costo mínimo para cubrir las necesidades calóricas y proteicas básicas de una familia. CBT (Pobreza) incluye la CBA más gastos no alimentarios esenciales (vestimenta, transporte, salud, educación).

Qué contempla el beneficio de la ANSES

Además de la asistencia económica mensual, el programa contempla una serie de coberturas adicionales mientras dura la percepción del beneficio.

Entre ellas se incluye el acceso a asignaciones familiares cuando corresponde, la cobertura médico asistencial y el cómputo del período como tiempo válido para la jubilación. También se prevé la posibilidad de acceder a la tarifa social para el transporte público a través de la Tarjeta SUBE.

Por último, el organismo previsional informó que los pagos comenzarán a efectuarse a partir del 23 de enero y se organizarán según la terminación del DNI. Para acceder a la Prestación por Desempleo es obligatorio realizar una solicitud previa, ya que cada trámite es evaluado de manera individual antes de su aprobación.