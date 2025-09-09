Se puso en marcha “El Polo te visita” con una jornada educativa en Espigas | Infoeme
Se puso en marcha “El Polo te visita” con una jornada educativa en Espigas

Con la presencia de los distintos equipos educativos que integral el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” y la participación de estudiantes de los distintos niveles y modalidades.

El Municipio de Olavarría informa que se llevó a cabo la primera jornada de la propuesta educativa “El Polo te Visita” en la localidad de Espigas, con eje en temáticas relacionadas a patrimonio, ambiente y tecnología.

De la actividad participaron los equipos educativos del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” y toda la comunidad educativa de la localidad de Espigas.

Por la mañana se trabajó con estudiantes de la Escuela Primaria Nº 30 y el Jardín N° 909, mientras que por la tarde estuvo presente la Escuela Secundaria Nº 15 y el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N° 8.

El objetivo fundamental de este tipo de jornadas es acercar las diferentes propuestas de actividades que impulsa el Polo Educativo y Recreativo a las localidades.

 

 

A través de la web del Municipio se pueden conocer más sobre las actividades que brinda el Polo Educativo y Recreativo, descargando la “Propuesta de Actividades”.

También aquellos establecimientos educativos que se encuentren interesados, deberán enviar un correo electrónico a polo.educativo@olavarria.edu.ar. Para realizar consultas específicas pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono: 2284-725524.

