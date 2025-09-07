Speedway: Cristian Zubillaga integrará la Selección Argentina

Cristian Zubillaga representará al país en Polonia donde se llevará a cabo la serie Mundial de speedway y que tendrá a la Selección Argentina haciendo su estreno.

Argentina estará presente en el Speedway of Nations que se llevará a cabo estadio de Torun de Polonia y en el equipo nacional estará el olavarriense Cristian Zubillaga. Además, compartirán equipo Facundo Albin de Daireaux y Fernando “Coty” García de La Pampa.

El 1 de octubre, por primera vez en la historia, Argentina será parte del Campeonato Mundial por equipos y competirá en la segunda Semifinal donde enfrentará a Australia, Republica Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia y Ucrania.