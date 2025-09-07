Speedway: Cristian Zubillaga integrará la Selección Argentina | Infoeme
 - 7 de Septiembre de 2025 | 22:26

Speedway: Cristian Zubillaga integrará la Selección Argentina

El deportista olavarriense fue confirmado como uno de los tres representantes argentinos que competirá en el Speedway of Nations.

Cristian Zubillaga representará al país en Polonia donde se llevará a cabo la serie Mundial de speedway y que tendrá a la Selección Argentina haciendo su estreno.

 

Argentina estará presente en el Speedway of Nations que se llevará a cabo estadio de Torun de Polonia y en el equipo nacional estará el olavarriense Cristian Zubillaga. Además, compartirán equipo Facundo Albin de Daireaux y Fernando “Coty” García de La Pampa.

 

El 1 de octubre, por primera vez en la historia, Argentina será parte del Campeonato Mundial por equipos y competirá en la segunda Semifinal donde enfrentará a Australia, Republica Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia y Ucrania.

 

