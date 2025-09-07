Karina Milei evitó hablar con la prensa pero llamó a votar

La secretaria general de la Presidencia,, votó este mediodía en una escuela de Vicente López, donde arribó rodeada de militantes que la escoltaron y evitó responder preguntas del periodismo.

“Es una jornada importante, la gente tiene que venir a votar”, dijo en unas breves declaraciones mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “Olé, olé, olé Jefe, Jefe”.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.

Apareció un 3% en los padrones como chicana a Karina Milei

La jornada electoral para la hermana del Presidente había arrancado con inconvenientes. En el Instituto Pedro Poveda,, los padrones que estaban expuestos en la entrada fueron vandalizados con la inscripción "3%" al lado del nombre de Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, que debe sufragar en esa institución.

El gesto fue leído como una clara chicana política, en medio del tenso escenario que atraviesa La Libertad Avanza (LLA) tras la reciente filtración de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La aparición del mensaje ocurre en un momento en el que los libertarios buscan contener el impacto de la crisis interna. La referencia al "3%" apunta a la supuesta caída en la imagen pública de LLA, una frase utilizada por la oposición en redes sociales y discursos políticos recientes. (DIB)