Veda electoral: Restricciones y permisos para el domingo

El Municipio de Olavarría recuerda que este domingo 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires vivirá una nueva jornada electoral, en este caso con comicios que definirán la nueva conformación del Concejo Deliberante, Consejo Escolar y la legislatura bonaerense. En ese marco, se informan cuáles serán las restricciones que se aplicarán al sector comercial, con el objetivo de informar a personas vinculadas al mismo y evitar el registro de infracciones.

Las prohibiciones que se detallarán a continuación se encuentran estipuladas en el Código Provincial Electoral, por lo cual desde la policía Bonaerense, con la colaboración de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, se desplegarán labores preventivas para su cumplimiento.

El principal punto a tener en cuenta es que a partir de la hora 0 del domingo estará prohibida la comercialización de bebidas alcohólicas, restricción que se aplicará hasta tres horas posteriores al cierre de los comicios, es decir hasta las 21 horas.

La prohibición abarca a todos los rubros, sean kioscos, almacenes, despensas o cadenas de supermercados.

Vale aclarar, a la par, que podrán tener abiertas sus puertas y funcionar de manera regular en cuanto al horario, solo se restringirá la venta de alcohol.

Durante la jornada del domingo, en el horario especificado, tampoco se permitirán espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, acontecimientos sociales, culturales, deportivos y toda otra clase de reunión pública.