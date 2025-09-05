Personal de Bomberos participó de una charla preventiva sobre tabaquismo | Infoeme
Lunes 08 de Septiembre 2025
Olavarría
 comunidad
 5 de Septiembre de 2025

Personal de Bomberos participó de una charla preventiva sobre tabaquismo

La disertación estuvo a cargo de la Dra. Natalia Álvarez, médica neumonóloga, en coordinación con LALCEC.

En el marco de las acciones de cuidado de la salud, los Bomberos Voluntarios de Olavarría tuvieron una charla preventiva sobre tabaquismo, organizada por el Consejo Directivo y la Subcomisión de Damas de la institución. La disertación estuvo a cargo de la Dra. Natalia Álvarez, médica neumonóloga, en coordinación con LALCEC.

Durante la jornada se abordaron los efectos nocivos del consumo de tabaco tradicional y también se hizo especial hincapié en nuevas formas de fumar, como los vapers, cuyos riesgos muchas veces son subestimados. Esto en concordancia con los cuidados que deben tener las y los bomberos voluntarios en la labor de su servicio. 

 

 

Además, se realizaron espirometrías al personal bomberil, con el objetivo de evaluar la función pulmonar y brindar un control preventivo individualizado, favoreciendo el diagnóstico temprano de posibles alteraciones respiratorias.

"Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría agradecemos a la Dra. Álvarez y a LALCEC por su compromiso en esta jornada preventiva que busca cuidar a los que más ayudan", indicaron.

