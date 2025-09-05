El Municipio ofrecerá un nuevo Taller de Compostaje y Lombricultura

La Coordinación de Ambiente, perteneciente a la secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Olavarría, dictará un nuevo taller de Compostaje y Lombricultura.

El Centro Cultural Municipal “San José” es la sede elegida para esta jornada, que se llevará a cabo el martes 16 de septiembre a las 18:00 horas. Se requiere inscripción previa mediante formulario – clic aquí – ya que los cupos son limitados.

El objetivo del taller es brindar a la comunidad herramientas y conocimientos necesarios para poder reciclar los residuos orgánicos que se generan en el hogar, de una manera sencilla y amigable con el ambiente, obteniendo como producto final un abono de excelente calidad para usar en la huerta o en el jardín, de forma gratuita.

El compostaje y/o la lombricultura en el hogar, es una manera de tratar los residuos sólidos urbanos orgánicos que se generan en casa. Es por ello que el programa de compostaje domiciliario está enmarcado dentro de la Gestión Integral de Residuos de Olavarría (GIRO). La gran ventaja de este proceso es que se trata el residuo en origen, es decir, que se le da tratamiento y disposición al residuo en el mismo lugar que se generó, ahorrando gran cantidad de recursos y minimizando impactos negativos en el ambiente. Cabe mencionar que realizar compostaje o lombricultura en el hogar es una manera directa de ayudar a combatir el cambio climático.

Entre los participantes del taller se realizaran sorteos, se entregarán lombri-composteras modulares y una compostera de madera de mayor tamaño elaborada por un proveedor local, además se sortearán algunos núcleos de lombrices para empezar el proceso de lombricompuesto.

Para más información contactarse con la Coordinación de Ambiente al número 422125 o vía e-mail a gestionambiental@olavarría.gov.ar.