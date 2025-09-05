Cuenta DNI: llega el descuento más esperado en carnicerías

Estelos usuarios deen toda la provincia de Buenos Aires tendrán acceso al descuento más esperado del mes:. La propuesta se enmarca en el esquema de promociones que impulsa elpara fomentar el uso de la billetera digital en comercios de cercanía.

El tope de devolución será de $ 6.000 por persona y por jornada, que se alcanza con una compra de $ 17.000. El monto se acreditará en la cuenta vinculada a la aplicación tras concretar la operación de compra en los locales adheridos al programa.

El descuento está disponible para quienes realicen pagos con dinero en cuenta, a través del escaneo de código QR o utilizando la Clave DNI. Pero ojo: no aplica a clientes que registren atraso en el pago de sus obligaciones con el BAPRO. Tampoco rige en casos de pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Este sábado es el primero en el que rige este beneficio en septiembre. El próximo será el sábado 20.

Todos los descuentos de Cuenta DNI para septiembre

Especial Cumpleaños Banco Provincia : 30% de descuento el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $ 8.000 por persona, que equivalen a $ 26.700 en consumos.

: 30% de descuento el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $ 8.000 por persona, que equivalen a $ 26.700 en consumos. Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $ 6.000 por sábado, que se alcanzan con $ 17.000 en consumos.

: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $ 6.000 por sábado, que se alcanzan con $ 17.000 en consumos. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que equivalen a $ 20.000 en consumos.

: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que equivalen a $ 20.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).

: 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000). Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000 en cconsumos).

: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000 en cconsumos). Garrafas : 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $ 12.000 por mes (representa un consumo de $ 30.000).

: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $ 12.000 por mes (representa un consumo de $ 30.000). Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

En tanto, también hay comercios que ofrecen un 15% de reintegro en compras realizadas los días lunes y martes, en localidades repartidas por todo el territorio de la provincia. La lista completa se puede consultar en este link. (DIB)