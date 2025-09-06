Los Jardines Maternales Municipales Hornerito y Piruetas visitaron el Jardín Upa La Lá de UNICEN

Este viernes por la mañana, los Jardines Maternales Municipales Hornerito y Piruetas visitaron el Jardín Maternal Upa La Lá de la UNICEN, donde la sala de 2 años del Hornerito compartió actividades junto a la institución anfitriona.

La propuesta se enmarca en el Proyecto de Articulación entre los Jardines Maternales Municipales, que tiene como objetivo fortalecer los lazos con instituciones del territorio. La iniciativa busca generar encuentros y acercamientos a nuevos contextos, enriqueciendo la trayectoria de niños y niñas desde una mirada lúdica, en la que cada grupo pueda ser tanto “anfitrión” en su espacio como “invitado” en otros, compartiendo, conociéndose e interactuando junto a diferentes instituciones.

En esta primera instancia, la actividad estuvo destinada a las salas de 2 años de las instituciones participantes, y se vinculó al área de Comunicación y Expresión del Diseño Curricular para el primer ciclo del Nivel Inicial.

La subsecretaria de Protección Integral de Derechos del Municipio de Olavarría, Malena Pianciola, realizó un balance de la jornada y señaló:

“Estas articulaciones interinstitucionales nos permiten conocer la realidad y los modos de trabajo de otras instituciones, así como sus propuestas pedagógicas, fortaleciendo el trabajo conjunto con las infancias. También son valiosas las instancias de intercambio, reflexión y aprendizaje compartido, que nos enriquecen y estrechan nuestros lazos en común.”

Por último, agradeció a toda la comunidad educativa del Jardín Maternal Upa La Lá por el cálido recibimiento y la apertura al trabajo compartido.