Copa Argentina: clasificación a “Semis” para Independiente Rivadavia

En Rosario, Independiente Rivadavia disputó su duelo de Cuartos de Final de la competencia más federal del fútbol argentino y logró salir victorioso.

La “Lepra” de Mendoza derrotó 3 a 1 a Tigre en el “Coloso Marcelo Bielsa” y se clasificó a Semifinales por primera vez en su historia.

En el equipo ganador, Mauricio Cardillo completó todo el cotejo, mientras que no estuvo Juan Ignacio Barbieri.

En la próxima ronda, Independiente Rivadavia aguarda por el ganador del cruce entre Racing y River Plate.