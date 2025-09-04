Por el Día del Trabajador Sanitarista, la oficina de Obras Sanitarias estará cerrada este viernes | Infoeme
 - 4 de Septiembre de 2025 | 19:14

Por el Día del Trabajador Sanitarista, la oficina de Obras Sanitarias estará cerrada este viernes

Será jornada no laborable para los empleados de Coopelectric que se desempeñan en el Servicio de Obras Sanitarias. Las guardias del sector operativo funcionarán con normalidad.

Con motivo de la celebración del Día del Trabajador Sanitarista, este viernes 5 de septiembre será jornada no laborable para los empleados de Coopelectric que se desempeñan en el Servicio de Obras Sanitarias.

Por tal motivo, la Oficina Técnica ubicada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini permanecerá cerrada.

No obstante, funcionarán las guardias del sector operativo por lo cual para efectuar reclamos los usuarios podrán comunicarse al Tel. 411222/12, vía WhatsApp al 15-230707 o enviando SMS al 15-680000.

Cabe mencionar que la sede administrativa ubicada en Belgrano Nº 2850 funcionará con normalidad para realizar trámites tanto de Obras Sanitarias como de Electricidad.

