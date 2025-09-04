Por el Día del Trabajador Sanitarista, la oficina de Obras Sanitarias estará cerrada este viernes

Con motivo de la celebración del Día del Trabajador Sanitarista, este viernes 5 de septiembre será jornada no laborable para los empleados de Coopelectric que se desempeñan en el Servicio de Obras Sanitarias.

Por tal motivo, la Oficina Técnica ubicada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini permanecerá cerrada.

No obstante, funcionarán las guardias del sector operativo por lo cual para efectuar reclamos los usuarios podrán comunicarse al Tel. 411222/12, vía WhatsApp al 15-230707 o enviando SMS al 15-680000.

Cabe mencionar que la sede administrativa ubicada en Belgrano Nº 2850 funcionará con normalidad para realizar trámites tanto de Obras Sanitarias como de Electricidad.