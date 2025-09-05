Recuperaron en Olavarría un cuatriciclo que había sido robado de un campo de La Madrid

Un productor agropecuario de La Madrid denunció en las últimas horas que previo a violentar el candado de ingreso del establecimiento rural, ubicado en el cuartel I del Partido, y tras forzar el portón del galpón, le sustrajeron un cuatriciclo parrillero 150 cc marca Zanella.

Por lo que el personal del CPR de La Madrid inició la correspondiente investigación en la que a raíz de los testimonios recolectados, la colaboración del personal y centro de Monitoreo, como así también el aporte de cámaras de seguridad de vecinos de la zona, logró establecer la autoría del hecho por parte de un hombre con domicilio en Olavarría.

Por este motivo, se realizó un allanamiento en nuestra ciudad durante la jornada del jueves y se logró recuperar el cuatriciclo para ser restituido a su propietario.

Interviene en la causa la Ayudantía de Delitos Rurales de Olavarría a cargo del Dr. Juan Mañero.

Fuente: InfoGL