Emotiva ceremonia por el 71º aniversario de la Escuela de Cadetes del SPB

La Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cumplió 71 años de su creación y este martes, en el marco de dicha celebración se realizó, una ceremonia que contó con un emotivo reconocimiento a las máximas autoridades.

El acto se desarrolló en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 6001, “Baltasar A. Iramain” de calle 44 y 135 de La Plata, y fue presidido por el Jefe del SPB, Xavier Areses.

En la ceremonia distinguieron a los Inspectores Generales Walter Mena, Esteban Fraga, Horacio Maldonado, Mario Clementi, Emilio Lupo, Carlos Mendiondo, Christian Rodríguez y Claudia Marcela Tobar.

El Himno Nacional Argentino fue ejecutado por la Banda de Música del SPB, a cargo de Diego Pisano, mientras que la bendición de presentes y distintivos y oración en acción de gracias fue extendida por el capellán del Instituto Superior de Formación Técnica N°6001, Carlos Malter.

Se vivió un conmovedor momento cuando se otorgó el ascenso a suboficiales cadetes, premiando el desempeño de quienes lograron acceder al grado inmediato superior.

Además, la directora de la Escuela de Cadetes, María José Anaya, entregó una distinción a los integrantes de la Plana Mayor conformada por Raúl González (Director General de Coordinación), Alejandra Romano (Directora General de Asistencia y Tratamiento), Ariel Martínez (Director General de Seguridad), Rosa Miño (Directora General de Recursos Humanos) y Antonio Mogica (Director General de Institutos de Formación y Capacitación).

Anaya brindó un discurso durante la ceremonia y remarcó que la Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social otorga conocimientos formales, enmarcados en los Derechos Humanos, la perspectiva de género, la diversidad y el trabajo en equipo, pero también, valores éticos y morales que se transmiten en la vida cotidiana del internado, en la disciplina, en la práctica del liderazgo y en la construcción de la identidad profesional penitenciaria.

En tanto, el jefe del SPB, Xavier Areses transmitió a los cadetes los saludos del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena.

Areses afirmó: “Sabemos que el éxito se logra con esfuerzo, educación y respeto, y eso es lo que sembramos en esta Escuela de Cadetes. Acá los dotan con herramientas para enfrentar la comprometida, difícil y compleja misión institucional. Aprovechen este tiempo de formación."

En el acto acompañaron subdirectores generales, jefes de Complejos Penitenciarios, directores de Unidades , directores de línea y docentes.

Historia y presente

La Escuela de Cadetes fue creada el 2 de septiembre de 1954. En el año 1997, y a partir del reconocimiento como Instituto Superior de Formación Técnica, se incorporaron alumnos con estudios medios completos adquiriendo así una mayor significación la formación académica, ya que posibilitó la articulación de los planes de estudio con el Sistema Universitario Nacional.

La carrera que hoy se dicta en el Instituto es la Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria, una propuesta educativa de dos años de duración, se extiende a 867 cadetes, de los cuales 379 son masculinos y 488 femeninos. Mientras que en primer año estudian 470 cadetes, lo hacen en segundo año 397 cadetes.

A su vez, quienes obtienen el título cuentan con la posibilidad de continuar la formación universitaria realizando el ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Inclusión Social para la Gestión Penitenciaria, que, en la actualidad, es dictado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y por la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Recientemente, en un acontecimiento histórico dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), se realizó el acto de colación de grado de los primeros 53 oficiales egresados de la Licenciatura en Gestión Penitenciaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

