Cometió cuatro robos consecutivos, fue identificado y terminó en la cárcel

Días atrás personal del GO de la SubDDI de Olavarría, con colaboración del GTO de Comisaría Segunda, logró detener a un ciudadano tras identificarlo como autor de cuatro hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

De acuerdo a fuentes policiales, el primer hecho lo registró una cámara de seguridad: previo a robar un vehículo marca Peugeot 306, color gris de un domicilio del barrio Villa Mailin, el delincuente se dirigió a una estación de servicio, pidió carga de un tanque completo de combustible y huyó sin pagar.

Luego, también registrado en imágenes, ingresó a una reconocida panadería céntrica. Allí amenazó y amedrentó con una cuchilla a un empleado, y finalmente logró sustraer dinero en efectivo.

La policía pudo establecer que la misma persona, días posteriores, sustrajo una camioneta utilitaria Peugeot Partner, la cual fue hallada en la vía pública constatándose el faltante de documentación, documentación personal y teléfono celular del damnificado.

Ante esto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 04 a cargo de la Dra. Paula Serrano emitió una Orden de Detención que se efectivizó tras allanamientos, tareas investigativas de encubierto y la identificación del ladrón -mayor de edad- que fue trasladado a la Unidad Penal N° 38 de Sierra Chica.