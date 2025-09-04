Fue un buen “finde” para el handball olavarriense | Infoeme
Jueves 04 de Septiembre 2025 - 19:48hs
Jueves 04 de Septiembre 2025 - 19:48hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Handball
 - 4 de Septiembre de 2025 | 18:21

Fue un buen “finde” para el handball olavarriense

Estudiantes y Racing volvieron a completar presentaciones oficiales de sus certámenes y fue con mayoría de festejos.

Los equipos olavarrienses que participan en diferentes Asociaciones completaron nuevas fechas de sus certámenes logrando buenos resultados. Estudiantes jugó con todas las categorías y Racing sumó otro triunfo en Primera Femenino.

 

Durante una extensa jornada, todas las categorías de handball del Club Atlético Estudiantes viajaron a Chivilcoy para disputar la 3ª fecha de la Súper Liga de la Asociación Amiga del Balonmano frente a Independiente.

 

Por otro lado, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Asociación Pehuajense de Balonmano, Racing se impuso a Handball Club Progreso de Trenque Lauquen.

 

 

Los resultados finales:

As.Am.Bal.:

Infantiles Mixto:

Independiente 1 – 3 CAE

Infantiles Masculino: 

Independiente 2 – 2 CAE

Infantiles Femenino: 

Independiente 4 – 0 CAE

Menores Masculino: 

Independiente 26 – 33 CAE

Menores Femenino: 

Independiente 47 – 17 CAE

Cadetes Masculino: 

Independiente 26 – 20 CAE

Cadetes Femenino: 

Independiente 33 – 21 CAE

Juveniles Masculino: 

Independiente 34 – 20 CAE

Juveniles Femenino: 

Independiente 38 – 17 CAE

Juniors Masculino: 

Independiente 42 – 39 CAE

Mayores Masculino: 

Independiente 29 – 23 CAE

Mayores Femenino: 

Independiente 24 – 13 CAE

Mayores Femenino “B”: 

Independiente 11 – 32 CAE

 

A.Pe.Bal.:

Mayores Femenino

Racing 31 – 13 Handball Club Progreso de Trenque Lauquen 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME