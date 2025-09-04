Fue un buen “finde” para el handball olavarriense

Los equipos olavarrienses que participan en diferentes Asociaciones completaron nuevas fechas de sus certámenes logrando buenos resultados. Estudiantes jugó con todas las categorías y Racing sumó otro triunfo en Primera Femenino.

Durante una extensa jornada, todas las categorías de handball del Club Atlético Estudiantes viajaron a Chivilcoy para disputar la 3ª fecha de la Súper Liga de la Asociación Amiga del Balonmano frente a Independiente.

Por otro lado, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Asociación Pehuajense de Balonmano, Racing se impuso a Handball Club Progreso de Trenque Lauquen.

Los resultados finales:

As.Am.Bal.:

Infantiles Mixto:

Independiente 1 – 3 CAE

Infantiles Masculino:

Independiente 2 – 2 CAE

Infantiles Femenino:

Independiente 4 – 0 CAE

Menores Masculino:

Independiente 26 – 33 CAE

Menores Femenino:

Independiente 47 – 17 CAE

Cadetes Masculino:

Independiente 26 – 20 CAE

Cadetes Femenino:

Independiente 33 – 21 CAE

Juveniles Masculino:

Independiente 34 – 20 CAE

Juveniles Femenino:

Independiente 38 – 17 CAE

Juniors Masculino:

Independiente 42 – 39 CAE

Mayores Masculino:

Independiente 29 – 23 CAE

Mayores Femenino:

Independiente 24 – 13 CAE

Mayores Femenino “B”:

Independiente 11 – 32 CAE

A.Pe.Bal.:

Mayores Femenino

Racing 31 – 13 Handball Club Progreso de Trenque Lauquen