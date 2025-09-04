Fue un buen “finde” para el handball olavarriense

Los equipos olavarrienses que participan en diferentes Asociaciones completaron nuevas fechas de sus certámenes logrando buenos resultados. Estudiantes jugó con todas las categorías y Racing sumó otro triunfo en Primera Femenino.
Durante una extensa jornada, todas las categorías de handball del Club Atlético Estudiantes viajaron a Chivilcoy para disputar la 3ª fecha de la Súper Liga de la Asociación Amiga del Balonmano frente a Independiente.
Por otro lado, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Asociación Pehuajense de Balonmano, Racing se impuso a Handball Club Progreso de Trenque Lauquen.
Los resultados finales:
As.Am.Bal.:
Infantiles Mixto:
Independiente 1 – 3 CAE
Infantiles Masculino:
Independiente 2 – 2 CAE
Infantiles Femenino:
Independiente 4 – 0 CAE
Menores Masculino:
Independiente 26 – 33 CAE
Menores Femenino:
Independiente 47 – 17 CAE
Cadetes Masculino:
Independiente 26 – 20 CAE
Cadetes Femenino:
Independiente 33 – 21 CAE
Juveniles Masculino:
Independiente 34 – 20 CAE
Juveniles Femenino:
Independiente 38 – 17 CAE
Juniors Masculino:
Independiente 42 – 39 CAE
Mayores Masculino:
Independiente 29 – 23 CAE
Mayores Femenino:
Independiente 24 – 13 CAE
Mayores Femenino “B”:
Independiente 11 – 32 CAE
A.Pe.Bal.:
Mayores Femenino
Racing 31 – 13 Handball Club Progreso de Trenque Lauquen