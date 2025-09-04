El Municipio ofrece jornadas en seguridad vial para todos los niveles educativos | Infoeme
El Municipio ofrece jornadas en seguridad vial para todos los niveles educativos

La propuesta es llevada a cabo desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Instituciones interesadas pueden comunicarse por correo electrónico a control.urbano@olavarria.gov.ar.

Imagen de archivo.

El Municipio de Olavarría informa que desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se brindan jornadas en materia de capacitación y concientización en seguridad vial, con contenidos para todos los niveles educativos. Las instituciones interesadas podrán solicitar estos talleres vía correo electrónico, por lo que se las invita a comunicarse a control.urbano@olavarria.gov.ar

La propuesta consiste en la realización de talleres, en los que se comparte material teórico y práctico, con contenido diseñado para los distintos niveles educativos.

Días atrás, en el marco de este plan de acción, una jornada de estas características se brindó en el Jardín de Infantes N° 917.

 

