En un convocante acto, Wesner y Yunger mostraron sus propuestas a los vecinos

En la tarde de este miércoles el intendente de Olavarría Maximiliano Wesner convocó una gran cantidad de vecinos, vecinas y representantes de instituciones locales, quienes participaron de un encuentro que se llevó a cabo en el gimnasio del Club Pueblo Nuevo.

En la ocasión se hizo un recorrido por las políticas públicas implementadas durante la actual gestión, entre las que se destacan los avances alcanzados en materia de salud, educación, seguridad y obra pública.

El intendente de Olavarría tomó la palabra para agradecer la masiva concurrencia y expresó que “ver este gimnasio repleto es excepcional. Gracias por tomar su tiempo para compartir con nosotros, con Leo, con nuestros candidatos a concejales y consejeros escolares, con el equipo de gobierno que lo da todo, todos los días, pero por sobre todas las cosas entre nosotros mismos, porque no son ustedes y nosotros. Somos todos vecinos de la Olavarría que queremos”.

“Nosotros no concebimos la gestión pública desde un escritorio, desde la soledad. Para nosotros la gestión es poder interactuar en cada momento, a cada instante por eso la importancia de este encuentro”, añadió.

En esa misma línea, con el acento en que la única forma de continuar y profundizar este camino es el trabajo articulado entre los actores que integran la comunidad, Wesner sostuvo que este 7 de septiembre “es una posibilidad única de poder volver a acompañar a esta gestión municipal que recorre cada barrio, que recorre cada localidad, que los escucha, que tiene la sensibilidad para empatizar y para compartir cada día, en cada organización, con todos los trabajadores”.

“Necesitamos construir una nueva mayoría en el Concejo Deliberante. Necesitamos profesionalizar, jerarquizar, amigar el Concejo Deliberante con toda la comunidad. Y por eso creemos que Leo es la síntesis, la mejor expresión para llevar adelante y convocar para lograr eso que aún nos falta concretar”, concluyó.

Leo Yunger, actual Director de Gestión Territorial y candidato a primer concejal, expresó “esta gran convocatoria no solo involucra a una gestión municipal, sino que nos convoca a todos, a todas los vecinos y vecinas, con o sin representación en distintos espacios, a que sigamos trabajando juntos”.

“Necesitamos tener en el Concejo Deliberante una representación que nos permita una mayor capacidad de llevar adelante todos nuestros proyectos, que no son los proyectos de la gestión, son los proyectos de cada uno de ustedes. Necesitamos ese apoyo por todo lo que hicimos y lo tenemos que cuidar, pero por sobre todas las cosas por todo lo que falta hacer”, subrayó Yunger.

“Sigamos trabajando juntos, sean parte de este proyecto y vamos todos juntos por un por un trabajo en conjunto que nos permita seguir avanzando y tener una mejor Olavarría”, finalizó.