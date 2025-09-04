González Catán: dos policías se intoxicaron con monóxido de carbono dentro de un patrullero | Infoeme
González Catán: dos policías se intoxicaron con monóxido de carbono dentro de un patrullero

Los efectivos estaban de guardia en un hospital, encendieron la calefacción y los gases de escape entraron en el vehículo por el sistema de ventilación. Un policía se halla en estado crítico.

Dos policías fueron hallados inconscientes dentro de un patrullero en el predio del Hospital Simplemente Evita de González Catán, en el partido bonaerense de La MatanzaSe habían intoxicado con monóxido de carbono producto de los gases de escape del vehículo. Uno de los efectivos se halla en estado crítico.

De acuerdo al parte policial reproducido por medios locales, el hecho ocurrió cerca de las 8.50 horas del martes, cuando un móvil de recorrida advirtió la presencia del patrullero Nº 25506 estacionado detrás de unos árboles. Al acercarse, comprobaron que los dos ocupantes no respondían y presentaban signos de descompensación.

Los agentes fueron identificados como el sargento Fabio Hernán Fernández (32) y el oficial Nicolás Iván Gallardón (25). Ambos fueron asistidos de inmediato por personal médico y trasladados a la guardia del hospital.

Según el último reporte, Fernández se encuentra consciente, estable y bajo asistencia respiratoria, mientras que Gallardón permanece internado en estado crítico e intubado.

 

Las causas
 

Las primeras hipótesis indican que el vehículo se encontraba encendido con la calefacción prendida, lo que habría provocado que los gases del motor ingresaran por el sistema de ventilación, generando la intoxicación con monóxido de carbono.

Este tipo de gas es altamente tóxico: puede provocar pérdida de conocimiento, daño neurológico severo e incluso la muerte si no se recibe atención médica inmediata.

La causa fue caratulada como “intoxicación por monóxido de carbono” y se investigan las circunstancias en que se produjo el episodio, que generó alarma dentro de la fuerza policial. (DIB)

