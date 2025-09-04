González Catán: dos policías se intoxicaron con monóxido de carbono dentro de un patrullero

Dos policías fueron hallados inconscientes dentro de un patrullero en el predio del Hospitaldeen el partido bonaerense deproducto de los gases de escape del vehículo.

De acuerdo al parte policial reproducido por medios locales, el hecho ocurrió cerca de las 8.50 horas del martes, cuando un móvil de recorrida advirtió la presencia del patrullero Nº 25506 estacionado detrás de unos árboles. Al acercarse, comprobaron que los dos ocupantes no respondían y presentaban signos de descompensación.

Los agentes fueron identificados como el sargento Fabio Hernán Fernández (32) y el oficial Nicolás Iván Gallardón (25). Ambos fueron asistidos de inmediato por personal médico y trasladados a la guardia del hospital.

Según el último reporte, Fernández se encuentra consciente, estable y bajo asistencia respiratoria, mientras que Gallardón permanece internado en estado crítico e intubado.

Las causas

Las primeras hipótesis indican que el vehículo se encontraba encendido con la calefacción prendida, lo que habría provocado que los gases del motor ingresaran por el sistema de ventilación, generando la intoxicación con monóxido de carbono.

Este tipo de gas es altamente tóxico: puede provocar pérdida de conocimiento, daño neurológico severo e incluso la muerte si no se recibe atención médica inmediata.

La causa fue caratulada como “intoxicación por monóxido de carbono” y se investigan las circunstancias en que se produjo el episodio, que generó alarma dentro de la fuerza policial. (DIB)