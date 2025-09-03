Banco Provincia celebra sus 203 años con promociones de hasta 18 cuotas sin interés en diversos rubros

para sus clientes, a través de la plataforma de venta electrónica provinciacompras.com.ar

Quienes tengan tarjetas Visa o MasterCard de la banca pública bonaerense, podrán realizar compras en hasta 18 cuotas sin interés, entre el 2 y el 5 de septiembre.

Hay ofertas imperdibles con 20 y 40 por ciento de descuento en rubros seleccionados, como celulares, zapatillas, electrónica, muebles, herramientas, entre otras categorías.

Además, en el marco del cumpleaños del banco, este fin de semana, el 6 y 7 de septiembre, habrá 35% de descuento en locales gastronómicos adheridos utilizando la aplicación Cuenta DNI.