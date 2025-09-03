Con descuentos con Cuenta DNI, se llevará a cabo una nueva edición de Mercados Bonaerenses

El Municipio de Olavarría recuerda que este viernes se llevará a cabo una nueva edición del Programa “Mercados Bonaerenses”, que es desplegado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Economía Popular.

En esta ocasión la propuesta se desarrollará de 9 a 15 horas en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio” (Junín y San Martín). Desde la organización se solicita a la comunidad llevar bolsa.

Contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TAC, frutas y verduras, alfajores. Además, participarán de la feria los camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrán productos lácteos, pastas y pescados, estos últimos dos rubros 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $4000).

El Programa “Mercados Bonaerenses” es impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.