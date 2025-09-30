Relanzan un programa de descuentos para jubilados en supermercados

El Gobierno de Javier Milei pone en marcha un programa de beneficios con descuentos para jubilados y pensionados en los principales supermercados del país. A casi un mes de las elecciones, esta especie de “plan platita” reversionado busca alcanzar a más de 7 millones de beneficiarios y reactivar las ventas en comercios.

Con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, el programa con algunos beneficios ya implementados hace tiempo, se desarrolló en el Ministerio de Capital Humano, la cartera que encabeza Sandra Pettovello, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Según indicaron desde la Rosada, el plan de beneficios con descuentos de 10% en supermercados y hasta un 20% en perfumería y limpieza, no compromete el costado fiscal. El anuncio se da luego de que el presidente Javier Milei vetara las leyes que intentaban recomponer los ingresos de los jubilados y renovar la moratoria previsional, impulsadas por la oposición.

Los descuentos serán para todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes. La jubilación mínima es de 326.304 pesos, que con el bono de 70.000 alcanza los 396.304 pesos. La jubilación máxima asciende hoy a $2.195.498,72.

Los descuentos, según explican desde Gobierno, estarán disponibles en más de 7000 comercios adheridos, incluyendo grandes supermercados y locales asociados a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

Entre los anuncios oficiales se repiten los descuentos ya vigentes: 10% en supermercados -en algunos casos sin límite- y 20% en artículos de perfumería y limpieza. Para obtenerlos, los jubilados y pensionados deben pagar con la misma tarjeta de débito con la que cobran sus haberes, misma condición existente hasta ahora. En definitiva, se trata de un programa que ya está en funcionamiento y no representa un beneficio nuevo, pese a la presentación de la Anses.

Quienes perciban su jubilación o pensión a través del Banco Nación acceden a un beneficio extra: un reintegro del 5% (con un tope mensual de $20.000) en compras con tarjeta de débito o crédito utilizando la app BNA+ MODO. La promoción rige en las principales cadenas de supermercados, entre ellas Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia.

