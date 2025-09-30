El programa “Barrio por Barrio" llega este miércoles a AOMA

Este miércoles 1 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Programa Municipal “Barrio por Barrio”, esta vez en el barrio AOMA.

Se invita a vecinos y vecinas de ese punto de la ciudad y sectores aledaños a acercarse a la sede de la Sociedad de Fomento ubicada sobre Barcalá y Coronel Suárez, a partir de las 9:30 horas, donde se dispondrán puestos de atención de numerosas áreas municipales.

Como es habitual, se podrá acceder a los siguientes servicios:

– SUBE

– Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

– Vacunación canina y felina

– Validación de identidad app Mi Argentina

– Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía)

– Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas

– Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

En paralelo, se desplegará el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialogará con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales serán remitidas a las áreas municipales correspondientes. Asimismo se brindará información de interés, vías de comunicación, entre otros.

Por su parte, distintos equipos de trabajo llevarán adelante tareas de materia de limpieza, como así también mantenimiento de calles y espacios públicos. Se trabaja de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.

Este tipo de jornadas territoriales plantean un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del Intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.