Kicillof advirtió que hará responsable a Milei por cualquier hecho de violencia en Moreno

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, difundió un comunicado en el que cuestionó duramente al Gobierno nacional y advirtió que hará responsable al presidente, Javier Milei, por cualquier episodio de violencia o desorden que pueda producirse durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza previsto en Moreno.

Kicillof sostuvo que el Gobierno nacional “perdió toda noción de límite” y que se sostiene “únicamente en su capacidad de mentir”. En ese sentido, el Gobernador señaló que con cada mentira “aparecen nuevos curros y negociados” que exponen a los funcionarios frente a una sociedad “decidida a castigar democráticamente la estafa y el engaño”.

En el texto, el mandatario provincial acusó al oficialismo nacional de recurrir a la provocación y al caos como estrategia política, al advertir que “cuando no pueden explicar lo que hacen, desvían la atención, siembran odio, denuncian fraude y enrarecen el clima social”.

El Gobernador recordó los incidentes registrados en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, y planteó que en todos los casos se observaron fallas en la seguridad presidencial y de la comitiva oficial, que están bajo responsabilidad de Casa Militar y las fuerzas federales. “De no haber actuado la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica”, señaló al respecto, al destacar que incluso la ministra, Patricia Bullrich, reconoció la tarea de la fuerza provincial.

En ese marco, Kicillof cuestionó que el Presidente y sus funcionarios “elijan provocar más a la gente” y “aplicar censura” antes que dar explicaciones sobre las acusaciones que pesan sobre la gestión nacional. “Para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación”, remarcó.

Respecto al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, el Gobernador advirtió que la convocatoria “tiene aspectos muy extraños y sospechosos”, desde la elección de un lugar que “no está preparado” para recibir un evento de ese tipo, hasta la intervención de “personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”.

Además, Kicillof señaló que los propios dirigentes de La Libertad Avanza “advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse” en ese marco. En paralelo, el mandatario bonaerense recordó las denuncias por persecución a periodistas que investigaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad.

Finalmente, Kicillof pidió a los vecinos y vecinas de Moreno que no se acerquen al acto de Milei. “El verdadero modo de expresar enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, planteó, al tiempo que llamó a “poner un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira” en las urnas.