Elecciones 2025: la Justicia definió el modelo de Boleta Única de Papel y evaluará las impugnaciones

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, presentó este lunes a los apoderados de los partidos políticos el modelo definitivo de la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones nacionales del 26 de octubre. La audiencia se realizó en el Juzgado Federal N° 1, donde se exhibieron los diseños confeccionados con los colores, fotografías y logotipos aportados por las fuerzas políticas.

Según lo indicado por el Juzgado Federal, todas las agrupaciones tuvieron la instancia de revisión y planteo de observaciones, aunque aclaró que el diseño de la BUP responde a lo dispuesto en la Acordada N° 40 de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y a los materiales entregados por los partidos.

Asimismo, el juzgado detalló que ya remitió las listas oficializadas de candidatos a diputados nacionales por quince frentes y partidos que competirán en la elección general. Entre ellos se encuentran la Coalición Cívica-ARI, el Frente Patriota Federal, Unión Liberal, Nuevo Buenos Aires, Movimiento Avanzada Socialista, Propuesta Federal para el Cambio, Proyecto Sur, Liber.ar, Unión Federal, Nuevos Aires, La Libertad Avanza (LLA), Potencia, Frente de Izquierda Unidad, Fuerza Patria y Provincias Unidas.

En ese sentido, Ramos Padilla remarcó que el Juzgado Electoral ya asignó los colores correspondientes a cada agrupación en la boleta única. Además, el magistrado federal confirmó que las fuerzas políticas ya aportaron los logotipos junto con las fotografías de los candidatos, que formarán parte del instrumento de votación.

En tanto, durante la instancia de revisión surgieron los primeros planteos. Los representantes de Fuerza Patria objetaron la ubicación en la BUP, ya que quedaron junto a Liber.ar, que utiliza una paleta cromática similar. Frente a ese escenario, el apoderado de Unión Federal, Fernando Gray, ofreció ceder su lugar en la boleta para evitar confusiones.

Además, la lista del peronismo presentó un pedido adicional para modificar las fotografías de sus candidatos. A tal fin, la coalición justicialista solicitó que los rostros aparezcan en un tamaño mayor, siguiendo el criterio adoptado por otros espacios como el que conduce el intendente de Esteban Echeverría, lo que quedó bajo análisis de la Junta Electoral.

Otra cuestión a resolver es la similitud entre la imagen de Provincias Unidas y la del Partido Libertario. En este último caso, todavía se encuentra pendiente la oficialización, lo que abre la posibilidad de que sea impugnado o, en caso de ser validado, reubicado dentro de la boleta.

De ese modo, la Justicia Electoral avanza en la etapa final de implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. En esa línea, la exhibición del modelo definitivo marca un paso clave de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que debutará el nuevo instrumento de votación.