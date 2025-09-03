Programa GIRO: Continúan con los talleres de educación ambiental | Infoeme
Miércoles 03 de Septiembre 2025
Miércoles 03 de Septiembre 2025
 3 de Septiembre de 2025

Programa GIRO: Continúan con los talleres de educación ambiental

El Municipio informó que en agosto se realizaron dos talleres, uno en la Escuela Normal y otro en Estrada. 

El Municipio informó que continúa con el dictado de talleres de educación ambiental en instituciones educativas y de gestión de residuos en empresas de la ciudad en el marco del Programa GIRO

Según detallaron a través de la Coordinación de Ambiente, durante agosto, tras el receso invernal, se realizaron dos talleres: uno en la Escuela Normal y otro en Estrada, con la participación de 100 estudiantes en total. Al finalizar la capacitación, se entregó material informativo para continuar trabajando en la temática del programa GIRO. El propósito es que estas instancias funcionen como un punto de partida, promoviendo que cada institución profundice en la temática y avance en la implementación de la separación de residuos.

Asimismo, se brindó una charla sobre la gestión de residuos en nuestra ciudad en la empresa Diesel Lange. Esta capacitación se desarrolló en el marco del ciclo de capacitaciones que el área ofrece a empresas, con el objetivo de involucrarlas y acompañarlas en el inicio de la separación de residuos dentro de sus establecimientos.

