Caminatas, controles médicos y charlas de concientización en el marco del Día Mundial del Corazón

En adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Corazón, este lunes 29 el Municipio de Olavarría desarrolló un cronograma de variadas actividades en distintos puntos del Partido, Bajo el lema “Prevenir es cuidar”: el objetivo es concientizar a la población sobre la prevención, detección temprana y promoción de estilos de vida saludables, con el objetivo de promover la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante la educación y la promoción de hábitos saludables en la comunidad.

Las actividades incluyeron una jornada de chequeos médicos gratuitos, con un puesto especialmente preparado en Plaza Libertad (Álvaro Barros y Dean Funes): control de presión arterial, glucemia y peso. También se llevó adelante un taller de comidas saludables cardio-protectoras, una caminata y difusión de mensajes preventivos y consejos para cuidar el corazón.

La propuesta fue organizada por la subsecretaría de Atención Primaria de la Salud y el CAPS Nº 3 “Amoroso”.

Asimismo, esta mañana el Paseo de la Salud (Parque Mitre, Brown y Belgrano) fue sede de una caminata y charla de concientización sobre cuidados cardiovasculares. En paralelo, personal de salud se dedicó a la toma de presión arterial, glucemia y peso. La iniciativa fue coordinada desde Atención Primaria de la Salud junto a la subsecretaría de Deportes.

La Dra. Nora Zeberio, Jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Municipal De. Héctor M. Cura, expresó: “desde salud, desde las instituciones, tratamos de dar los consejos y fomentar una vida saludable. ¿Por qué? porque en este en este momento las enfermedades cardiovasculares ocupan el 80% de las causas de muerte a nivel mundial. Por lo que es fundamental el chequeo médico de rutina: controlar la presión, el colesterol, la glucemia, con el médico clínico. Todas estas variables son indicadores que determinarán el espesor de la sangre y su circulación por las arterias. Si la sangre se pone un poquito más densa, se le dificultará circular por las arterias y eso va a ir afectando a los grupos de arterias más importantes, entre los que se encuentran las coronarias”.

“Todo esto tiene que estar acompañado de una alimentación saludable, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, el cigarrillo, el vapeo, etc., reducir el estrés y mejorar el descanso e incorporar la actividad física”, añadió Zeberio.