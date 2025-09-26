Aprehendieron a un hombre mientras vendía cocaína en la vía pública

Tras una exhaustiva investigación iniciada de oficio por la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, un hombre investigado por comercializar cocaína fue aprehendido en las últimas horas.

La causa, que comenzó a principios de mayo, logró establecer la veracidad de la denuncia de venta de estupefacientes que involucraba a un masculino. Bajo la intervención de la UFI N° 19 subrogada por el Dr. Christian Urlezaga, el personal especializado realizó tareas de campo y seguimientos durante varios meses para recabar pruebas suficientes.

Alrededor de las 17 del jueves, efectivos policiales montaron un operativo y lograron interceptar al investigado en la vía pública justo en el momento en que se disponía a realizar una entrega de cocaína a un cliente. En el lugar, se secuestraron seis envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

De forma simultánea, personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas, con apoyo del Grupo Departamental GAD, ejecutó dos órdenes de allanamiento en viviendas relacionadas con el detenido en la calle Líbano al 1100. En estos domicilios, también se incautaron elementos de interés para la causa, incluyendo más cocaína y un teléfono celular.

Inmediatamente, se dispuso la aprehensión del hombre, quien se encuentra a disposición del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Dra. Fabiana San Román, y será alojado en una dependencia policial a la espera de un cupo en el Servicio Penitenciario.